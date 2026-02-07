Penúltima jornada estatal de raquetbol

Se llevó a cabo la penúltima jornada del Torneo Estatal Selectivo de Raquetbol, evento que se desarrolla en las canchas del Centro de Alto Rendimiento y Desarrollo de Talentos "Antiguo Estadio Plan de San Luis", donde se viven intensos y atractivos duelos en las distintas categorías.

En la categoría de 8 años y menores, José Gutiérrez (CDP) superó a Alexa Kara (2000) por 11-0 y 11-0, y posteriormente venció a Braulio Díaz de León (Forma) por 11-7 y 11-8. León Cardona (CDP) derrotó a Diego García (Loma) por 11-7 y 11-4, mientras que Braulio Díaz de León (Forma) se impuso a Alexa Lara (2000) por doble 11-0.

Dentro de la categoría 10 años y menores, Yaco Hernández (LRC) ganó a Galia Vidales (Loma) por 11-2 y 11-1; Daniel Ayala (CDP) venció a Gerardo Rodríguez (LRC) por 11-4 y 11-1; y Galia Vidales (Loma) se impuso a Andrea Cansino (Forma) por 11-3 y 11-0.

En la categoría 12-13 años, en la rama femenil, Lía Montserrat Pérez (LRC) derrotó a Ariadne Michel Briones (PV) por 11-3, 11-6 y 11-2. En la rama varonil, José Carlos Pérez (LRC) venció a Matías Silva (Loma) en un cerrado duelo por 8-11, 11-9, 5-11, 11-9 y 11-6; Cristopher Aradillas (PV) superó a Mateo Zavala (Loma) por 17-19, 11-8 y 11-0; y Andrés Cardona (CDP) ganó a Mateo Zavala (Loma) por triple 11-0.

En la categoría 14-15 años, rama femenil, Andrea Martínez (CDP) derrotó a Marifer López (Loma) por 11-3, 9-11, 11-5 y 11-7; Regina Sandoval (LRC) superó a Daiana Aradillas (PV) por 11-5, 11-8, 8-11 y 11-4; y Camila Lara (2000) venció a Marifer López (Loma) por triple 11-0. En la rama varonil, Inti Hernández (LRC) ganó a Luis Gutiérrez (Loma) por 10-12, 11-6, 11-7 y 11-7; Ricardo López (CDP) se impuso a Santiago López (LRC) por 11-6, 11-5 y 11-9; y Luis Gutiérrez (Loma) venció a Rodrigo Reyes (Loma) por 11-8, 4-11, 14-12 y 11-7.

En la categoría 16-17 años, rama varonil, Axel Sánchez (LRC) derrotó a Emilio Novoa (Loma) por 11-2, 11-2 y 11-0; mientras que en la rama femenil, Danna Paola Hernández (PV) ganó a María Emilia Malo (CDP) por 14-12, 11-7 y 11-6.

Finalmente, en la categoría 18-21 años, rama femenil, Ximena Bustamante (PV) superó a Naomi Alonso (PV) por 11-7, 11-5 y 11-4; Ivanna Gutiérrez (Loma) venció a Tania Badillo (LRC) por 11-2, 11-3 y 11-4; y Carolina Bonifacio (CDP) ganó a Tania Badillo (LRC) por 11-5, 11-3 y 11-8. En la rama varonil, Nicolás Gaindo (LRC) derrotó a Benjamín García (PV) por 11-4, 11-3 y 11-2; José Luis de Alba (PV) superó a Nicolás Rovelo (Loma) por triple 11-0; y Sebastián Chevaille (CDP) venció a Pablo Trujillo (Loma) por 11-9, 11-0 y 11-0.