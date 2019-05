PERFIL: ¿Quién es Iker Casillas?

Iker Casillas Fernández nació en Móstoles, en Madrid. Sus padres vivían en Bilbao, pero la madre, María del Carmen Fernández González, profesora de una estética, quiso dar a luz en Madrid, a lo que no opuso resistencia su marido, José Luis Casillas.

Medio en broma, Casillas alguna vez dijo: "También soy galáctico porque nací en Móstoles".

Empezó a jugar en el colegio, hasta que a los diez años los visores del Real Madrid se lo llevaron a las categorías inferiores del equipo. A los16 años se había proclamado campeón de Europa Sub 16 y fue convocado al primer equipo, en la temporada 1997-1998, porque los dos primeros porteros estaban lesionados. Aun así no pudo debutar porque debía jugar el tercer guardameta, Santiago Cañizares.

El 12 de septiembre de 1999 disputó un partido de Liga contra el Athletic Club de Bilbao. Era un chaval al que Fernando Hierro, el capitán, protegió con cariño, hasta el punto de que en los primeros partidos se encargó de efectuar los saques de puerta.

En aquellos tiempos, su ídolo por excelencia era el italiano Gianluigi Buffon, que también debutó muy joven con los profesionales. En 1999 dio el salto a la Primera División. A partir de entonces desarrolló una meteórica carrera como guardameta del equipo blanco.

En el Mundial de Sudáfrica 2010 fue uno de los héroes del torneo para España. Actualmente es el capitán del equipo y uno de sus líderes, que trasmite carisma y amor por el club.

Muchos le consideran el mejor guardameta del mundo, incluso ha sido nominado varias veces para el premio Balón de oro.

En el verano del 2015 se anuncia su compra por parte del Club Porto dejando detrás una brillante carrera en el Real Madrid.