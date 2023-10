Persigue sus sueños en bicicleta

Ana Paula Vázquez

meta@pulsoslp.com.mx

Emiliano Josué Castro García “Cade”, es un ciclista que compite en la categoría Juvenil “C”, pero lo hace ya enfundado del suéter Canel’s Zero-Uno, el equipo más importante de México.

En cuestión de unos meses pasará a formar parte del equipo grande Canel’s Zero-Uno directamente bajo la dirección de Juan José Monsiváis.

Analítico, pensante, pero sobre todo muy conocedor de sus facultades, sabe en donde está y hasta dónde puede llegar.

Se inició en las filas del equipo Junior Bike y cuando su entrenador supo que ya requería de dar un paso más y estar con gente de nivel en el ramo, lo encamino por una ruta más profesional.

“Yo era muy chico y por las noches mi papá me decía, mañana nos levantamos temprano y vemos la etapa del tour de Francia, eso me gustaba, ver a los mejores ciclistas del mundo siempre es muy interesante y trataba de no perder detalle de la carrera”, señalo al preguntarle por que nació esta pasión. Asi mismo, nos platicó acerca de su actual temporada: “Fue mucha actividad, pero creo que estuvo buena, desde el mes de enero cuando nos clasificamos al nacional y logramos traer la medalla de oro para San Luis…Me sentí bien en los nacionales he tenido una buena preparación y esto me ayuda bastante”.

“Luego del nacional tuve una invitación de un equipo para ir a Asia, lamentablemente no se dieron los tiempos y me quedé con las ganas, sin embargo, siempre he tenido la idea de ir a España y espero lograr ese objetivo”.

Ahora “Cade” tiene que correr solo; en las carreras lo vemos rodeado de contrincantes y es justamente eso lo que llama la atención a todos pues esa manera de luchar contra la marea es lo que lo hace grande.