Pese a disculpa, Azcárraga cita al "Piojo" Herrera; se prevé regaño

Miguel Herrera, entrenador del América, se disculpó por llamar "puto" y "maricones" al cuerpo arbitral del clásico joven.

"No es justificación de los sucedido después del partido. Fue mi frustración, me parece que me manejé de muy mala forma y quiero ofrecer una sincera disculpa a Marco Antonio Ortiz, el árbitro del partido, porque lo ofendí", dijo "Piojo", en un video en redes sociales.

"No son los valores que representa mi forma de ser, mi familia y el club que represento, el América", agregó.

El timonel fue expulsado en el minuto 82 del partido frente al Cruz Azul y, en zona mixta, insultó al silbante con la palabra que la Liga MX intenta borrar de los estadios. Esa palabra le costaría varios juegos de suspensión y una multa de medio millón de pesos, según el reglamento de sanciones de la Liga MX, que señala que "una infracción por racismo o discriminación será suspendido por un mínimo de cinco partidos".

"Haremos una campaña con el Club América, fuerte para que ese grito homofóbico que oye el futbol [mexicano] lo rechacemos todos, porque no es lo que expresamos como deportistas"

"Reitero, Cruz Azul y el árbitro no tuvieron nada que ver, simplemente fue mi molestia por la expulsión, porque siento que no debí de irme expulsado"

La Comisión Disciplinaria investigará al entrenador azulcrema y publicaría la sanción mañana por tarde.

"Estoy muy pensativo porque trato de ser un ejemplo para los niños y los jóvenes, y con estas acciones me veo haciendo las cosas mal", subrayó, anteriormente felicitó a La Máquina por el triunfo de este sábado.

Azcárraga le llamará la atención al "Piojo"

Lo que hizo Miguel Herrera tendrá serias consecuencias, a pesar de las disculpas públicas que ofreció.

El "Piojo" está citado en las oficinas de Emilio Azcárraga, dueño del América, junto con Santiago Baños, presidente deportivo, para hablar muy seriamente de lo acontecido al término del juego contra el Cruz Azul, donde en un ataque de furia llamó "putos y maricones" al cuerpo arbitral encabezado por Marco Antonio Ortiz, reveló el programa Marcaje Personal de Azteca Deportes.

Este exabrupto, además, informó el periodista David Medrano en la misma emisión, le bajó los bonos con Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Futbol, quien, en su boda, le prometió contemplarlo como el "plan de emergencia", en caso de que Gerardo Martino tropezara al frente de la Selección Nacional Mexicana, sólo tenía que comportarse y evitar escándalos. Y no lo cumplió.

Los líos se le acumulan al "Piojo"

Miguel "Piojo" Herrera vive su peor momento como entrenador del América. Más allá de lo futbolístico, hay un desgaste en el entrenador azulcrema, quien regresó a su personaje emocional y lo acecha una suspensión de cinco a más partidos.

Si eso no fuera suficiente —y con el Clásico Nacional en paréntesis porque el Guadalajara ha mostrado no ser un rival de categoría—, las Águilas tienen siete partidos sin ganar, con malos momentos tácticos.

Las indisciplinas de los jugadores, sobre todo de Roger Martínez, han costado puntos, y las contrataciones, en específico Guillermo Ochoa y Giovani Dos Santos, no han brillado.

El vestidor del "Piojo" podría estar en riesgo de descontrolarse, por las faltas de conducta, supuestas solicitudes de renovación o para salir del club en el próximo mercado de fichajes y reclamos de su hija mayor, Tamara, en redes sociales.

El América (21 puntos) marcha cuarto —tras el triunfo del Querétaro— en el Apertura 2019, gracias al buen arranque. Pero tras el regreso de la fecha FIFA, cuando visite al Necaxa, si tropieza, podría caer hasta el octavo lugar de la clasificación. Sin embargo, Herrera no estará en ese encuentro y, probablemente, tampoco estará en los próximos cinco.

El timonel fue expulsado en el minuto 82 del clásico joven, pero en la cédula arbitral no especifica el porqué de la tarjeta roja. Si fue por insulto, podría irse castigado dos cotejos; pero eso no fue todo. Decirle "puto" y "maricones" al central, Marco Antonio Ortiz Nava, y a sus asistentes, le costaría varios juegos de sanción y una multa de medio millón de pesos, según el reglamento de sanciones de la Liga MX , que señala que "una infracción por racismo o discriminación será suspendido por un mínimo de cinco partidos".

A pesar de que el técnico se disculpó en redes sociales, la Comisión Disciplinaria deberá investigar al entrenador azulcrema y publicaría la sanción esta tarde. Si con Miguel en el banquillo, las Águilas no reaccionan, será más complicado con él en un palco. En los últimos ocho duelos han sumado la misma cantidad de puntos, de 24 posibles.