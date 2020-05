Peyton Manning se burla de Tom Brady, previo a su duelo

No todos los días, cuatro leyendas del deporte -como Peyton Manning, Tom Brady, Tiger Woods y Phil Mickelson- participan en una videollamada y, cuando lo hacen, aprovechan para revivir sus respectivas rivalidades.

En la víspera de The Match, un evento que enfrentará a Manning y a Tiger contra Brady y Mickelson en un duelo de golf el próximo 24 de mayo, el cuarteto se enfrascó en una batalla de declaraciones para calentar el enfrentamiento.

El exquarterback de los Colts y de los Broncos no dejó pasar la oportunidad de molestar al pasador más ganador de la historia, al recordarle sus recientes roces con las autoridades de Tampa, su nuevo hogar, cuando buscaba un parque para entrenar en medio de la pandemia.

"Dada la situación, el torneo tenía que ser en Florida. Luego del arresto de Tom, él no podía salir del estado. Tiger y yo hablamos con el alguacil de Tampa y tendrá permiso para ir a jugar a Palm Beach", dijo Peyton, ante la sonrisa de los otros tres deportistas y el moderador de la reunión virtual.

Y continuó, adentrándose en el deporte que ellos mejor conocen, el futbol americano: "Seré honesto. Nunca he jugado muy bien en su territorio, tal vez éste sea considerado un lugar neutral. Me hubiera encantado tener este torneo en un sitio donde no les caiga bien Tom: Indianapolis, Denver, Boston luego de que los traicionó y les rompió el corazón".

Desde el momento en el que escuchó "Boston", el seis veces ganador del Super Bowl no pudo contener la risa, que luego aumentó al ritmo de la burla, antes de que Manning la terminara con una peculiar comparación:

"Creo que los equipos son justos. Phil escogió al compañero correcto en Tom. Juntos, tienen 11 campeonatos. Tiger y yo tenemos 17 como yo los cuento", disparó.

Mickelson, por su parte, se concentró en mofarse de sus victorias sobre el "Tigre" al enseñarle una fotografía en la que éste lo ayudaba a ponerse el saco verde que lo acreditaba como campeón del Masters.

"Tiger reconoce esto; obviamente, cuando me estabas poniendo el saco. Me quedó perfecto, gracias. Y éste es el trofeo del duelo. De hecho, Tiger, no sé si sepas cómo se ve. Puede que lo hayas visto de reojo, pero así es como luce".

La respuesta del 15 veces ganador de un Major, no requirió gran diálogo. Fingió tener frío y se tapó con el saco verde que ostenta como vigente campeón de Augusta, luego de que se suspendiera la edición de este año debido al coronavirus.