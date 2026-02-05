logo pulso
Phillipe queda fuera de ADSL

En tanto Emiliano García y Jonantán Villal fueron cedidos al Atl. Ottawa

Por Ana Paula Vázquez

Febrero 05, 2026 03:00 a.m.
El Club Atlético de San Luis dio de baja al delantero brasileño Yan Phillipe Oliveira rumbo al Clausura 2026, tras cuatro torneos en los que no logró consolidarse en el equipo. En el mismo anuncio, la directiva informó que Emiliano García y Jonantán Villal fueron cedidos a préstamo al Atlético Ottawa, en Canadá.

Yan Phillipe llegó al conjunto potosino el 31 de enero de 2024, con 19 años y procedente del Atlético Mineiro, como una apuesta juvenil para reforzar el ataque por las bandas. Sin embargo, en cuatro torneos apenas disputó 38 partidos, solo 18 como titular, con un registro de cuatro goles y una expulsión.

Su mayor participación se dio en el Apertura 2024, cuando tuvo actividad en 13 de los 17 encuentros del torneo, aunque sin lograr afianzarse de manera regular en el once inicial. Incluso tuvo minutos con la categoría Sub-23 antes de integrarse de lleno al primer equipo.

Como parte de los movimientos del plantel, el club también anunció que Emiliano García y Jonantán Villal continuarán su proceso en el futbol canadiense. García, de 22 años, acumuló más de mil 100 minutos en categorías juveniles y cuatro anotaciones desde su llegada en el Clausura 2025, procedente del Puebla.

Villal, por su parte, sumó 65 encuentros entre Sub-23, Sub-21, Liga MX y Leagues Cup desde el Clausura 2024, además de debutar en Primera División y formar parte del equipo campeón Sub-23 en el Apertura 2024.

