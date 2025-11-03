logo pulso
Pia Sundhage no dirigirá a Suiza en Copa Mundial Femenina 2027

El presidente de la Asociación Suiza de Fútbol, Peter Knäbel, agradece a Pia Sundhage por su destacada labor en la Eurocopa 2025 y anuncia cambios en el fútbol femenino suizo.

Por AP

Noviembre 03, 2025 07:33 p.m.
A
BERNA, Suiza (AP) — La histórica entrenadora Pia Sundhage no tendrá la oportunidad de llevar a Suiza a la Copa Mundial Femenina 2027 a pesar del éxito que tuvo en la Eurocopa 2025.

Sundhage expresó el lunes que estaba sorprendida por la decisión de la Asociación Suiza de Fútbol de no renovar su contrato, el cual expira en diciembre.

Dos veces campeona olímpica y finalista de la Copa Mundial de 2011 cuando dirigía a Estados Unidos, Sundhage llevó a la local suiza a los cuartos de final del Campeonato Europeo en julio, lo que capturó la imaginación de la nación. Suiza nunca había alcanzado la fase de eliminación directa.

"Me hubiera encantado continuar este viaje", afirmó Sundhage, de 65 años, en un comunicado publicado por la Asociación Suiza de Fútbol. "Estoy sorprendida por la decisión de la federación, pero la respeto".

Sundhage manifestó el mes pasado —antes de las victorias en los partidos amistosos contra Canadá y Escocia— que aceptaría renovar el acuerdo con la condición de poder contar con un asistente a tiempo completo.

Los funcionarios de la Asociación Suiza de Fútbol le comunicaron la noticia a Sundhage en una reunión cara a cara en Estocolmo, en su natal Suecia, según el comunicado.

El presidente de la Asociación Suiza de Fútbol, Peter Knäbel, agradeció a Sundhage por llevar al equipo a través de un torneo de la Eurocopa "inolvidable".

La federación anunció que realizará cambios estructurales en el fútbol femenino con Johan Djourou como director técnico de los equipos nacionales. El exdefensor del Arsenal trabajó con Sundhage este año como coordinador deportivo del equipo.

