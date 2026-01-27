Picotean Hornets 130-93 a 76ers
Por segunda ocasión en este mes, Charlotte le sacó ventaja de 50 puntos a su oponente
CHARLOTTE, Carolina del Norte.- Brandon Miller anotó 30 puntos, y los Hornets de Charlotte tomaron una ventaja de 50 puntos por segunda vez este mes el lunes por la tarde para superar por 130-93 a los 76ers de Filadelfia.
Los cinco titulares de los Hornets terminaron con cifras de dos dígitos. Kon Knueppel y Moussa Diabate anotaron 12, LaMelo Ball agregó 11 y Miles Bridges terminó con diez para Charlotte, que ha ganado tres partidos consecutivos por primera vez esta temporada.
El marcador era de 28-22 después del primer cuarto, y luego Charlotte superó a Filadelfia 81-37 en los siguientes dos cuartos, llevando una ventaja de 109-59 al cuarto final.
Kelly Oubre Jr. anotó 17 para Filadelfia. Jared McCain agregó 16 y Quentin Grimes tuvo 14 para los 76ers, mientras que Tyrese Maxey fue limitado a un mínimo de seis puntos en la temporada, con un tres de 12 en tiros en 25 minutos. El promedio de anotaciones de Maxey bajó medio punto completo a 29.4 por juego.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Charlotte se convirtió en el primer equipo desde Phoenix en febrero de 2009 en liderar por 50 o más puntos en dos juegos separados dentro del mismo mes calendario.
no te pierdas estas noticias
Donovan Mitchell anota 45 puntos en victoria de los Cavaliers sobre el Magic
AP
El jugador estrella Donovan Mitchell brilló con 45 puntos en el encuentro de la NBA
Aryna Sabalenka avanza a semifinales del Abierto de Australia tras vencer a Iva Jovic
AP
La máxima favorita, Aryna Sabalenka, asegura su lugar en las semifinales del Abierto de Australia al vencer a Iva Jovic en un partido dominante.
Delegación Mexicana Destaca en Juegos Olímpicos de Invierno 2026
El Universal
La ceremonia de apertura promete un espectáculo inolvidable con artistas internacionales y la presencia de la delegación mexicana.