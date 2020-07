Pide el Real Madrid no hacer fiestas si sale campeón este jueves

El Real Madrid está a una victoria –o un tropiezo del Barcelona- para conquistar tu título 34 dentro de la Liga de España; sin embargo, el club solicitó no hacer fiestas en caso de lograrlo.

A través de un comunicado, los blancos pidieron a sus aficionados y socios no realizar los tradicionales festejos en la Cibeles, en caso de que Zinedine Zidane y compañía se coronen este jueves.

"Todos somos conscientes de la difícil situación que vivimos y del esfuerzo que la sociedad está haciendo para combatir los efectos de la pandemia del Covid-19. El futbol también está contribuyendo a ello y, entre todos, se ha logrado recuperar la competición en un contexto enormemente complejo", publicaron los merengues.

"Si se diera la circunstancia de que el Real Madrid se proclamara campeón, nuestros jugadores no acudirían a los tradicionales lugares de celebración, especialmente a la plaza de Cibeles, por lo que pedimos también a nuestros socios y aficionados que, en el caso de que se pudiera conquistar el campeonato, no acudan tampoco a dichos lugares. En este sentido, todos debemos contribuir, como hasta ahora, con absoluta responsabilidad a evitar riesgos de contagio de la pandemia".

Desde el regreso a las actividades por la pandemia global, los pupilos de Zidane han ganado todos los partidos (nueve) y tienen una ventaja de cuatro puntos sobre el Barcelona.

Los merengues reciben este jueves (14:00 horas tiempo del Centro de México) al Villarreal, correspondiente a la penúltima jornada de la temporada 2019-20. Al mismo tiempo, el los culé enfrenta al Osasuna; si los blancos no ganan, pero los blaugrana tampoco, también se coronan.

La única forma en la cual los catalanes siguen con opciones de arrebatar el campeonato es ganar y que su acérrimo rival tropiece, para definir la campaña hasta el domingo.

El club blanco está a 90 minutos de consagrarse, por lo que se adelanta y pide el apoyo de sus seguidores desde lejos.

"El Real Madrid se siente en la obligación de llevar a cabo este importante llamamiento en un ejercicio de máxima responsabilidad y con el convencimiento de que cualquier posible triunfo de nuestro equipo no debe suponer un enorme paso atrás en la lucha de todos contra esta pandemia".