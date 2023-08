Piden regreso a Conmebol

A-AA+

¿La Liga MX volverá algún día a la Copa Libertadores? La eterna pregunta que se hacen todos los aficionados del futbol mexicano y que ahora, con la disputa de la Leagues Cup, luce como una posibilidad cada vez más lejana

Sin embargo, dos históricos directivos del futbol mexicano, como José Antonio García y Rafael Lebrija, esperan que el regreso a la Conmebol sea pronto.

En entrevista para EL UNIVERSAL Deportes, los reconocidos exdirectivos manifestaron su deseo por ver al balompié nacional de vuelta en el Cono Sur.

"Los resultados están a la vista. México se hizo respetar en Copa Libertadores y Copa América y eran pocos extranjeros en los equipos... En Selección antes había más de dónde escoger, no como ahora", declaró José Antonio.

Eso sí, para el exdirigente del Atlante, "no es mala la idea competir en Leagues Cup, porque económicamente también se requiere un ingreso, ¿no? Pero primero se debe pensar en lo deportivo y después en lo económico; debe ir de la mano".

Por otra parte, para Rafael Lebrija, histórico presidente el Toluca, no hay lugar para el debate. "El futbol mexicano debe volver a las competencias sudamericanas sí o sí. No hay que debatir nada. Debemos estar de nuevo en la Copa Libertadores, porque deportivamente vamos a crecer. Hay que analizar el regreso a la Sudamericana, Libertadores, Copa América, en Estados Unidos nosotros les llenamos los estadios", declaró el exmandamás escarlata.

El también expresidente de la Liga Mexicana pidió que "la Federación le debe dar importancia a nuestro torneo y no hacerlo a un lado para competir en otro sólo por lo económico", aseveró.