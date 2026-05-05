Pierde fuerza revolución eléctrica de la F1

Cuatro carreras después del inicio de la nueva era de la Fórmula 1, es posible que el punto máximo de la influencia de la energía eléctrica en el deporte ya haya quedado atrás.

El Gran Premio de Miami fue el primero bajo cambios que limitaron ligeramente el papel de la energía eléctrica, que este año ha redefinido las carreras. El presidente de la FIA manifestó en Miami que quiere que vuelvan los motores V8 tradicionales dentro de unos años.

La F1 comenzó el año con algunos de los mayores cambios en sus 76 años de historia, encabezados por un reparto 50-50 de la potencia entre un motor tradicional y el paquete de baterías a bordo.

Transcurrieron apenas tres carreras con esas nuevas reglas antes de que se introdujera un paquete de ajustes que frenó la influencia de la energía eléctrica. Respondieron a las críticas de los pilotos al priorizar la habilidad pura de conducción por encima de la recarga eléctrica, especialmente en la clasificación.

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Las conversaciones sobre más cambios para 2027 podrían continuar esa tendencia.

La carrera de Miami del domingo fue una de las más abiertas de la historia reciente de la F1, con pilotos de cuatro equipos distintos liderando antes de que Kimi Antonelli lograra su tercera victoria de 2026 con Mercedes.

Los motores V8 llevarían a la F1 de vuelta al futuro

Cuando el presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, propuso por primera vez el año pasado un regreso a los grandes y ruidosos motores tradicionales, algunas figuras de la F1 pensaron que era una táctica electoral, y la idea se desinfló en una reunión con los constructores.

Ahora, con Ben Sulayem en el cargo por otro mandato y tras una reacción en contra de la energía eléctrica por parte de algunos pilotos clave y aficionados, su impulso para introducir motores V8 para la temporada de 2030 o 2031 parece mucho más serio. La F1 utiliza motores V6 con potencia híbrida eléctrica desde 2014, y el gran aumento de la cantidad de energía eléctrica este año la ha convertido en un elemento central de cómo compiten los pilotos.