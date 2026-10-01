Pierde Gianni Infantino apoyo de Suiza
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BERNA.- Gianni Infantino perdió el miércoles formalmente el apoyo de Suiza, su país de origen, para la elección presidencial de la FIFA que se realizará el próximo año, en medio de las preocupaciones sobre la integridad del organismo rector del fútbol mundial.
La UEFA ha encabezado los exhortos para apartar a Infantino —empleado de la entidad durante muchos años— ya sea antes o en la elección de la FIFA prevista para marzo, debido a su fallida propuesta de vender participaciones del Mundial a inversores privados.
La federación suiza también citó el miércoles su preocupación por la integridad de las competiciones tras la presión del presidente estadounidense Donald Trump, para que no se impusiera una suspensión obligatoria de un partido al delantero Folarin Balogun.
Así, el jugador del país coanfitrión del Mundial quedó habilitado para jugar un encuentro de octavos de final contra Bélgica este verano boreal.
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Al citar la necesidad de credibilidad, transparencia, rendición de cuentas y órganos estatutarios eficaces, la federación suiza manifestó que eran "esenciales para tener confianza en la gobernanza del fútbol internacional y en la integridad de la FIFA".
La federación suiza indicó que estas condiciones ya no se cumplían desde junio, cuando por primera vez se comprometió a apoyar a Infantino.
Infantino parecía encaminado a ganar sin oposición un cuarto y último mandato hasta 2031.
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