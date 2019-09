Pierde Maradona en su debut con Gimnasia La Plata

El regreso de Diego Armando Maradona al futbol argentino, como técnico de Gimnasia y Esgrima La Plata, no bastó en el debut para mejorar el desempeño del conjunto tripero, que cayó el domingo por 2-1 como local ante Racing de Avellaneda por la sexta fecha de la Superliga.

Diego González abrió el marcador para La Academia a los 35 minutos. Matías García igualó transitoriamente los 51 y Matías Zaracho marcó el gol del triunfo de los vigentes campeones a los 53.

"La tuvimos en el final. No me puede gustar el fútbol de Racing, pero es práctico", dijo Maradona. Sobre su formación, valoró: "Los vi bien. Esto no termina, hay que seguir trabajando".

Esta fue la sexta victoria consecutiva de Racing sobre Gimnasia en primera.

Antes del cotejo, Maradona ingresó en la cancha a paso lento y formó parte de la fotografía de la formación inicial de Gimnasia.

"Me pongo loco de felicidad. Me emociona. Quiero darle un abrazo al Chacho (Eduardo Coudet, técnico de Racing)", dijo Diego antes del comienzo del encuentro.

Ambos entrenadores se abrazaron efectivamente al costado del terreno de juego.

"Todos los futbolistas salimos a una cancha para arrancarle una sonrisa a la gente. Yo lo he logrado", afirmó Maradona.