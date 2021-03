Piloto mexicano va a la F4 italiana

La internacionalización ha llegado para el piloto George Garciarce del Sidral Aga Racing Team, quien ya se encuentra en Mugello, Italia, probando con el Jenzer Motorsport AG rumbo a su aventura en la F4 Italian Championship.

Los mexicanos siguen dando de qué hablar en el ámbito internacional, tal es el caso del joven tapatío George Garciarce, que con el apoyo de Sidral Aga-Red Cola-Skarch, ha dado un paso adelante tras su participación en la Copa Mercedes y en la F4 NACAM Championship, llegando a Europa para continuar su carrera en la F4 Italiana.

Teniendo como compañero de equipo a Santiago Ramos, Garciarce tuvo un provechoso día de test en Mugello, junto al equipo con base en Suiza.

Esto ha sido provechoso para George quien se prepara para un calendario 2021 compuesto por 7 fechas con 3 carreras por cita, siendo el circuito de Paul Ricard el primer objetivo.

Al respecto el piloto George Garciarce comentó, "Es un paso importante para mí, me siento muy entusiasmado por seguir adelante con mi carrera ahora en un campeonato tan importante como la F4 Italiana, en donde seguramente podre aprender demasiado".

Y agregó, "Me he sentido muy bien en los test que se han tenido, aún faltan unos meses para el inicio de la temporada y esto me sirve para acoplarme con el Jenzer Motorsport. Espero que sea un gran año tanto para mí como para todo el equipo".

Es así como comienza el camino deportivo para George Garciarce en el 2021, como uno de los representantes de México en el extranjero.

El calendario 2021 de la F4 Italiana es el siguiente: Mayo 16 circuito Paul Ricard; Junio 6 en Misano; Junio 20 en Vallelunga; Julio 25 en Imola; Septiembre 12 en Red Bull Ring; octubre 10 en Mugello y el 31 de octubre en Monza.