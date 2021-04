Piloto sanluisino correrá en europa

Todo se encuentra listo para el inicio de la campaña del Lamborghini Súper Trofeo Europe, el trazado de Monza uno de los escenarios más emblemáticos de Italia será el escenario de la primera fecha puntuable de la campaña, y en donde estará presente el piloto mexicano Raúl Guzmán nacido en San Luis Potosí y quien reporta listo para enfrentar el compromiso.

Guzmán Marchina hará dupla con Glenn van Berlo, abordo del auto #41, de nuevo en el equipo Target Racing, quien comentó, "Este circuito de Monza es uno de mis favoritos, la mayoría de las ocasiones me he subido al pódium en este escenario, nos hemos preparado muy bien para buscar el protagonismo esta temporada, será crucial no cometer errores y sumar para ir paso a paso, tenemos un fin de semana con altas expectativas, vamos a trabajar duro, el Team Cosimex/Garvi/E-Toys/Mr. tempo/Auténtico Corajillo, va con todo", apunto Raúl.

Guzmán tendrá dos sesiones de prácticas libres este día, para el sábado está programada la calificación y la carrera uno, ya para el domingo se tendrá la segunda competencia y el cerrojazo de la actividad.

El Lamborghini Súper Trofeo Europe tendrá una temporada de siete fechas dobles, la carrera inaugural tendrá verificativo este fin de semana en Monza en Italia, la segunda valida de la temporada se efectuará el 30 de Mayo en Paul Ricard de Francia.