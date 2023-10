Pineda anota su primer gol en Europa League

El mexicano Orbelín Pineda consiguió su primera anotación en la temporada 2023/24 de la Europa League. El exjugador del Cruz Azul anotó en el partido del AEK Atenas ante el Marsella por la tercera jornada de la Fase de Grupos, partido que al final quedó 3-1 para los franceses.

Al minuto 53, El ‘Maguito’ igualó el marcador para la plantilla dirigida por el argentino Matías Almeyda. En una rápida jugada del conjunto helénico, Pineda recibió la pelota en el punto penal del área del escuadrón francés y aunque falló en su primer intento de disparo a la portería, la pelota quedó bajo su posesión y su segundo remate logró clavarse en la portería defendida por Rubén Blanco.

Ante Marsella, Orbelín Pineda consiguió su segunda diana de la presente campaña. El primer gol del exjugador de Chivas y Gallos Blancos lo consiguió el 25 de septiembre ante el Panathinaikos, partido correspondiente a la Fecha 5 de la Superliga de Grecia.

Desafortunadamente, siete minutos después de la anotación de Pineda, Amine Harit marcó el segundo gol del Marsella por la vía penal. La falta dentro del área del AEK fue provocada por Cican Stankovic, quien entregó de manera equivocada el balón a Vitinha y derribó al jugador del Marsella para evitar la anotación. Tras revisar la acción en el VAR, el silbante decidió expulsar a Stankovic.

Al final del partido, Pineda habló en zona mixta y confía en que su equipo avanzará a la siguiente fase: “Creo que lo importante es ganar, esto es de trabajo en equipo, desafortunadamente las cosas salieron como pensamos, hay vernos cada uno y hacer una autocrítica, y ver que estamos haciendo bien y que estamos haciendo mal y pensar en el siguiente partido que es lo más importante y seguir trabajando”.

“Sabemos que cada partido no va hacer fácil y que nos hemos enfrentado a los tres equipos, cada equipo tiene su estilo de juego y vamos a estar lo más concentrado para no tener errores como los que hemos tenido y como siempre lo he dicho, esto es en equipo, se pueden lograr grandes cosas y pasar a la siguiente ronda”.

Por su parte, el centrocampista mexicano Rodolfo Pizarro no fue considerado por Matías Almeyda para el partido contra el Marsella.