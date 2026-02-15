Piotr Zielinski anota en el triunfo del Inter

Piotr Zielinski anotó el gol de la victoria en el último minuto y el líder de la Serie A, el Inter de Milán, venció este sábado 3-2 a la Juventus para mantenerse ocho puntos por delante del segundo clasificado, el AC Milan.

La Juventus remontó dos veces y superó una tarjeta roja, pero finalmente claudicó en el minuto 90 cuando Zielinski sacó un disparo raso tras ser habilitado por Yann Bisseck cerca del área penal.

La derrota hizo que la Juve cayera un puesto, hasta el quinto, por detrás de la Roma, que tiene una mejor diferencia de goles y puede subir a la tercera plaza si gana el domingo en casa del vigente campeón, el Napoli.

El lateral izquierdo de la Juventus, Andrea Cambiaso, anotó en ambas porterías en la primera parte. Desvió involuntariamente un centro del brasileño Luis Henrique superando a su portero Michele Di Gregorio en el minuto 17, y luego aprovechó un centro por la banda derecha del centrocampista estadounidense Weston McKennie en el 26.

Las posibilidades de la Juve se vieron mermadas cuando el defensa Pierre Kalulu fue expulsado por doble tarjeta amarilla al final del primer tiempo tras cometer una falta sobre Alessandro Bastoni, quien instantes antes había desperdiciado una oportunidad de oro desde corta distancia.

El Inter recuperó la ventaja en el 76 cuando el delantero Pio Esposito cabeceó con potencia un centro desde la banda izquierda de Federico Dimarco. Manuel Locatelli empató tras otro centro de McKennie en el 83 para asegurar un final tenso.

Zielinski aseguró que el Inter consiguiera su sexta victoria consecutiva en total.