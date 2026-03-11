logo pulso
Milei responde a sectores industriales en Argentina por apertura comercial

Milei responde a sectores industriales en Argentina por apertura comercial

Pistons arrollan a Nets de Brooklyn

Cortan racha de 4 derrotas consecutivas, su peor de la temporada

Por AP

Marzo 11, 2026 03:00 a.m.
A
Pistons arrollan a Nets de Brooklyn

NUEVA YORK.- Jalen Duren anotó 26 puntos, Cade Cunningham sumó 21 tantos y 15 asistencias, y los Pistons de Detroit cortaron una racha de cuatro derrotas consecutivas, la peor de su temporada, al apalear el martes 138-100 a los Nets de Brooklyn.

Duren encestó 9 de 10 tiros de campo y Cunningham acertó 8 de 10, incluidos 4 de 5 desde la línea de triples. Duncan Robinson añadió 15 puntos y Marcus Sasser terminó con 14 por los Pistons, líderes de la Conferencia Este, que nunca estuvieron abajo en el marcador.

Michael Porter Jr. consiguió 19 puntos y Jalen Wilson agregó 14 por los Nets, que vieron terminar su racha de dos victorias seguidas.

Parte de la mala racha de Detroit fue una derrota inesperada ante Brooklyn, que visitó la ciudad la noche del sábado, en un partido que los Pistons ganaban por 23 puntos a mitad del tercer cuarto. Los Nets pusieron fin a una racha de 10 derrotas con esa victoria.

Cunningham —quien no jugó ese partido— y Duren se combinaron para 21 puntos en el primer cuarto, mientras los Pistons acertaban el 57% de sus disparos de campo y el 45% desde más allá del arco, para tomar una ventaja de 38-27.

