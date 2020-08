Pitcher de Dodgers lanza fuertes críticas a los Astros

Joe Kelly, relevista de los Dodgers, se fue con todo sobre los Astros de Houston, al etiquetarlos como "pequeñas perras" y "soplones".

El pitcher fue suspendido por Grandes Ligas tras lanzar pelotas directas a un par de bateadores de la novena texana, Alex Bregman y Carlos Correa, durante primera semana de la presente temporada.

Y es que Kelly repudió los esquemas que usaron los Astros para robarse señales de los rivales, que habrían facilitado el campeonato del 2017 y el buen paso de los últimos años.

"La gente que aceptó las consecuencias por lo que pasó es una tontería. Sí, todos están involucrados. Pero la forma en que se atropelló [el sistema de robo de señales] no fue sólo el equipo de entrenadores. No son el jefe a cargo de esa cosa. Son los jugadores. Así que ahora los jugadores obtienen la inmunidad, y todo lo que hacen es chiflar como una pequeña perra, y no tienen que ser multados, no tienen que perder juegos", dijo el lanzador a ESPN.

A.J. Hinch y Jeff Luhnow, quienes fueran manager y gerente general de los Astros, fueron despedidos cuando se destaparon las estrategias de los robos de señales, mientras que los peloteros quedaron inmunes.

"Hicieron trampa. Todos saben que son unos tramposos. Ellos saben que son tramposos. Pero ahora lo arruinan la vida de otras personas, así que lo arruinaron dos veces. Cuando se mancha el nombre de alguien para guardar tu propio nombre, es una de las peores cosas que podrías hacer, y realmente me molesta. Creo que estaré irritado para siempre", cerró Kelly.