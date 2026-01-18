´Ponchito´ le da el triunfo al Atlas

México.- Parecía que el mundo se le venía abajo al Atlas, tras quedarse con uno menos al 37´, pero antes del final de la primera parte apareció Alfonso González, quien anotó su primer gol en su segunda etapa con la Academia y así sumar tres puntos.

Djurdjevic estuvo cerca de hacer una obra de arte al 3´, cuando remató de chilena, un disparo que pasó zumbando el arco de Unsain. El arquero de los "Rayos" fue figura al evitar un marcador más holgado.

Al minuto 14, "Ponchito" González probó desde fuera del área, pero el arquero argentino mandó al tiro de esquina ese fogonazo. Inmediatamente, Unsain volvió a atajar otro intento de Mateo García.

Esos primeros minutos eran dominados por el Atlas, que recibió un balde de agua fría al quedarse con un futbolista menos al minuto 37. El VAR intervino para revisar el pisotón de Paulo Ramírez sobre Emilio Lara y el silbante decidió que era tarjeta roja para el jugador rojinegro.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Gaddi Aguirre y Alfonso Gon-

zález se combinaron de manera extraordinaria para abrir el marcador al minuto 43´.