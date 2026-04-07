Pone Ale Valencia la mira en el oro

CIUDAD DE MÉXICO.- Con el arco tensado y la serenidad que sólo brindan los años de experiencia, Alejandra Valencia está lista para escribir un nuevo capítulo en la historia del deporte mexicano.

La primera parada del Serial de Copas del Mundo de tiro con arco en Puebla no será únicamente un escenario deportivo, será el lugar donde la doble medallista olímpica y actual número cuatro del planeta reafirmará su convicción de que los sueños se conquistan flecha a flecha.

Al igual que la Selección Mexicana, Ale se lanzará sin titubeos hacia la meta más alta: Las medallas de oro, tanto en la prueba individual como en la competencia por equipos.

Con confianza y liderazgo —cualidades que contagian a la delegación de 16 arqueros—, compartió su ilusión por vivir un evento histórico para la representación nacional.

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"Vamos a dar lo mejor para tener la bandera de México en lo más alto del podio y cantar todos juntos el Himno Nacional. El gran objetivo es lograr una participación destacada. Ojalá las personas asistan y conozcan más este deporte. Quizá nos vean serios en la línea, pero lo vamos a disfrutar. Las porras nos ayudan y hacen que vivamos el momento", expresó, en entrevista con EL UNIVERSAL Deportes.

Valencia, quien suma cuatro participaciones en Juegos Olímpicos, manifestó su emoción por competir en un evento en México.

"Hay mucha emoción por regresar a Puebla; ahí disputé mi primera Olimpiada Nacional hace 20 años y ahora estaré de vuelta. Quiero ver cómo nos reciben y cómo se desarrolla todo el evento. La Copa del Mundo se ha realizado en distintas partes del planeta y tenerla aquí me llena de entusiasmo, también por la manera en que recibiremos al resto de los atletas", concluyó.