Pone Italia la mira en Juegos de Verano 2040

CORTINA D´AMPEZZO, Italia.- Adiós, Milán-Cortina. ¿Hola a Roma 2040?

Después de que la presidente del Comité Olímpico Internacional, Kirsty Coventry elogió a los Juegos Olímpicos de Invierno por establecer "un nuevo estándar alto", los organizadores italianos contemplan postularse para los Juegos de Verano 2040.

"Creo que nuestro país merece otros Juegos Olímpicos de Verano", indicó el fin de semana Luciano Buonfiglio, presidente del Comité Olímpico Italiano (CONI). Pero vayamos paso a paso. Una candidatura tiene que acordarse y compartirse con el gobierno".

La idea de organizar los los Juegos de Milán-Cortina nació de después de que la entonces alcadeza Virginia Raggi rechazó una candidatura para los Juegos Olímpicos de 2024 en Roma. Eso ocurrió cuatro años después de que el entonces primer ministro Mario Monti cancelara la candidatura de la ciudad para los Juegos de 2020 por preocupaciones financieras; y después de que una candidatura de Roma fuera derrotada por poco por Atenas en la última ronda de votación para 2004.

"Las cicatrices te ayudan a recordar" las derrotas, comentó Giovanni Malagò, jefe del comité organizador de Milán Cortina y expresidente del CONI.

Pero Malagò, que también es miembro del COI, sugirió que Roma tiene un par de ventajas clave en los círculos olímpicos: su historia "única" de candidaturas fallidas y el recinto central para cualquier candidatura de verano.

"Roma tiene un estadio de 70.000 asientos con una pista de atletismo, lo cual es enorme en términos de sostenibilidad", explicó.

El Stadio Olimpico existente y el complejo del Foro Italico en los alrededores serían un escenario natural para el atletismo y la natación, los dos deportes más grandes de los Juegos de Verano.

El alcalde de Roma, Roberto Gualtieri, dijo durante los Juegos de Milán-Cortina que cree que su ciudad tiene "las condiciones" para otra candidatura, especialmente después de recibir a más de 33 millones de personas.