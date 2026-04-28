Pone Ochoa condición para volver al América

CIUDAD DE MÉXICO.- A sus 40 años, Guillermo Ochoa es consciente de que atraviesa la recta final de su carrera profesional, una trayectoria que en cuestión de semanas podría sumar su sexta participación en una Copa del Mundo de la FIFA.

El guardameta mexicano, quien recientemente enfrentó dificultades para encontrar equipo y poder continuar su carrera en Europa, actualmente milita en el AEL Limassol de Chipre. En este contexto, Ochoa habló sobre su presente en el Viejo Continente y los posibles escenarios que contempla una vez concluida su participación en la justa mundialista.

En entrevista con TUDN, el arquero reconoció que durante el pasado mercado de fichajes tuvo opciones para regresar al futbol mexicano; sin embargo, dejó en claro que nunca estuvo en sus planes hacerlo. Ochoa explicó que, por el vínculo especial que mantiene con América, ese sería el único club al que estaría dispuesto a volver en México.

El portero, quien defendió la camiseta azulcrema de 2019 a 2022 antes de emprender nuevamente el camino europeo con el Salernitana de la Serie A, subrayó su agradecimiento al club que lo vio nacer profesionalmente y que marcó su carrera desde sus inicios.

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"América para mí es mi corazón, es mi casa; es el club que me abrió las puertas, que me formó como jugador y forjó mi carácter para enfrentar la vida. Hubo opciones para regresar a México y en ningún momento las consideré. Siempre dije que en México solamente puedo jugar con el América y no me veo vistiendo la camiseta de otro club", afirmó Ochoa.