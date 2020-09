Por mi cabeza nunca pasa jugar en América: Alexis Vega

Tiene muchos planes a corto, mediano y largo plazo, pero en ninguno de ellos el atacante del Guadalajara Alexis Vega, se ha planteado la posibilidad de algún día jugar en el América, porque está muy agradecido con el Rebaño Sagrado, institución en la cual quiere hacer huesos viejos o de aquí partir en algún momento a Europa. "Desde la instancia que llegué aquí al Guadalajara, sabía que llegaba una gran institución. Ahora ya casi cumplo 2 años acá y bueno, por mi cabeza nunca pasa jugar en el América. Yo estoy comprometido con esta gran institución y bueno muy agradecido por darme la oportunidad de venir acá y siempre estaré para Chivas".

Vega reconoció que no ha estado en su mejor momento futbolístico, que le falta mucho por dar y el no haber iniciado el campeonato, de alguna manera le afectó, así como su error que lo alejó del encuentro contra el Toluca por una indisciplina, o por la tarjeta roja que se ganó ante Juárez.

Afirma que este encuentro está pintado para que él y sus compañeros, le disipen muchas dudas a la afición, porque ganando de manera convincente, estaría también siendo ya considerados como fuertes contendientes al título. "Sabemos que será un partido complicado, el América sabemos que tiene jugadores de mucha calidad pero también nosotros vamos con todo, es un buen parámetro, tenemos que jugar muy bien los últimos partidos (del cierre del torneo) nos ha costado tener esa conexión pero yo sé que el equipo ha venido de menos a más. En los interescuadras en la semana nos entendimos bastante bien y es lo que tenemos que reflejar el fin de semana". Todos los errores que han detectado, deben eliminarlos ante el América, porque en este tipo de duelos suelen pasar tragedias deportivas y no quieren que ahora esto suceda, ya que la desconfianza, un ambiente negativo del exterior, estaría a la orden del día.

"Se viene un Clásico y es cuando más tenemos que ajustar los errores que hemos tenido ambos equipos. Yo sé que ellos van a querer salir a ganar obviamente, pero nosotros tenemos que ir a plantear nuestro partido, sabemos de la capacidad que tenemos y estamos conscientes de que podemos sacar el triunfo. Para eso tenemos que trabajar desde el silbatazo del árbitro, así que tenemos que redoblar esfuerzos como lo venimos haciendo y demostrar que también nosotros, podemos pelear contra cualquier equipo".

América por la calidad individual que tiene, lo han tomado en el redil como una prueba importante, medirán en qué lugar están situados línea por línea, qué tanto trabajo les falta para hacer y buscarán ganar, dándole su lugar a las formas, que sea sin dejar dudas para confirmar su evolución futbolística.

"Tenemos en mente que es un gran parámetro para nosotros por el momento que estamos viviendo, estamos trabajando al máximo para poder sacar los tres puntos y yo creo, que ganándole el clásico América, vamos a ponernos por ahí en los primeros lugares y bueno, nos ponemos más cerca de nuestro primer objetivo que es calificar a liguilla. Ya tenemos varios torneos en no calificar, pero en nuestra cabeza sigue nuestro primer objetivo y si Dios, quiere después pelear un campeonato".