Por no irle a los Yankees, me han dejado de hablar: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que, por no ser aficionado al equipo de los Yankees de Nueva York, algunos de sus amigos le han dejado de hablar.

Al pie del avión comercial que lo transportaría a Tijuana, Baja California, y acompañado del gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, el jefe del Ejecutivo se dijo consciente de que la afición de la novena del Bronx es muy entregada y vive el beisbol con alta intensidad.

"Los que le van a los Yankees se apasionan bastante. Es una afición que tiene mucha tradición, a veces se enojan. Tengo amigos que hasta a veces me dejan de hablar porque le van a los Yankees, y yo no le voy a ese equipo", señaló.

El mandatario detalló que, en la Serie de Campeonato de la Liga Americana, apoya a los Astros de Houston (enfrentarán a los Yankees) y espera que posteriormente ganen la Serie Mundial, porque "tienen muchos latinos, tienen a dos cerradores, a dos "tira piedras" que son mexicanos, y sinaloenses".

Ayer por la noche, el dirigente fue el encargado de lanzar la primera bola en el Estadio Francisco Carranza Limón, ubicado en Guasave, Sinaloa, en lo que fue el regreso de los Algodoneros a la Liga Mexicana del Pacífico.