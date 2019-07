¿Por qué la Selección Mexicana de Futbol no usa Adidas en Panamericanos?

El domingo con el partido de la femenil y este lunes por la mañana con la varonil, sorprendió ver que las Selecciones Mexicanas de Futbol no están utilizando en los Juegos Panamericanos los uniformes que Adidas provee a la Femexfut como su patrocinador oficial.

A diferencia de lo que sucedió en los Centroamericanos de Barranquilla 2018, Li Ning, la marca que viste a la delegación mexicana que participa en Lima, permitió que la Femexfut se involucrara en el proceso de selección de telas, diseño y tallas para que no pusieran pretexto de los uniformes de la empresa china.

Por contrato, en cualquier competencia o celebración deportiva en el que el Comité Olímpico Mexicano esté involucrado y siempre que la marca haya dado el material necesario, los representativos están obligados a usarla.

El año pasado, en los Juegos Centroamericanos de Barranquilla, tanto la Selección femenil como la varonil, jugaron con las prendas Adidas. El modelo fue el mismo al que ocupó México en el Mundial de Rusia.

El conjunto de mujeres, logró la medalla de oro en la justa regional. Para no repetir el escenario, Li Ning permitió a la Federación Mexicana de Futbol, inmiscuirse para obtener las prendas que ellos desean para sus jugadores.

Sin embargo, los dos combinados nacionales, si han usado antes y después de sus partidos, las chamarras cazadoras de Adidas para combatir el frío de Lima.