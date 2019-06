¿Por qué la Selección Mexicana dejó de participar en Copa América?

El camino del Tricolor inició en Ecuador hace 26 años gracias a las gestiones de Francisco Ibarra y Emilio Maurer, entonces máximos dirigentes de la Federación Mexicana de Futbol. De ahí vinieron dos subcampeonatos (Ecuador 1993 y Colombia 2001), además de tres terceros lugares (Bolivia 1997, Paraguay 1999 y Venezuela 2007).

¿Por qué la Selección Mexicana dejó de participar en el torneo de Sudamérica? Por dos razones principales: Los tiempos y las formas.

Los tiempos. La Copa América y la Copa Oro se realizan el mismo año. Era imposible que la Selección presentara equipos de la misma calidad en los dos torneos... En las ediciones de Argentina 2011 y Chile 2015 se llevó a un equipo Sub 23 que dejó mal parada a la respetable historia que se había construido en ediciones anteriores.

Las formas. Concacaf no cedió, Conmebol no negoció y México se quedó esperando a la buena voluntad de las dos partes. En Sudamérica ya no estaban dispuestos a ser el plato de segunda mesa del Tricolor y en la Confederación de Norte, Centroamérica y el Caribe exigió que se le diera el respeto adecuado a su torneo de naciones.

Al final, el único que perdió fue el equipo mexicano que se quedó sin la proyección y el roce que se había ganado durante por tanto tiempo que construyó un mar de historias.

ECUADOR 93

Más allá de estar a punto de ganar el torneo, la Copa América de Ecuador marcó la pauta para lo que ahora ha sido la desaparición del Draft.

El equipo que contaba con gente como Hugo Sánchez, Luis Flores, Alberto García Aspe y demás, se negó a viajar al torneo días antes de que ese comenzara como modo de protesta por el nacimiento del Régimen de Transferencias.

El pliego petitorio que entregaron a la FMF decía lo siguiente: 1.- La eliminación del draft así como cualquier tipo de transacción de jugadores, sin la debida intervención de los mismos. 2.- Que para la compra y venta, esta se efectúe con la intervención del futbolista. 3.- Que la fecha de cierre se recorra hasta el final de la primera vuelta del torneo (en ese entonces los campeonatos eran largos).

Nada de esto se cumplió al 100 por ciento. Lo que se logró fue que hubiera un representante de los jugadores en el Draft y que se pudiera contratar a dos jugadores más al término de la primera vuelta. No más.

En lo deportivo, estrictamente hablando, Miguel Mejía Barón también cedió... Presiones internas le hicieron poner como titular a Hugo Sánchez por encima de Luis García, que venía de triunfar en el Atlético de Madrid. La revancha de Garcia vendría en el Mundial de Estados Unidos 1994, donde le ganó el puesto al "Pentapichichi".

URUGUAY 1995

Para la edición de 1995, la intención de Mejía Barón era llevar a un equipo "Olímpico" para irlos fogueando, pero algunos de estos cayeron en indisciplina y fueron sancionados, así que se tuvo que recurrir a la vieja guardia que cayó en penaltis en los cuartos de final ante Estados Unidos.

VENEZUELA 2007

El equipo dirigido por Hugo Sánchez llegó en un pie a Venezuela con las bajas de jugadores como Ricardo Osorio, Pavel Pardo y Carlos Salcido. La parte gruesa del plantel, sin comulgar del todo con Hugo, pusieron en entredicho la oportunidad que se le dio a Memo Ochoa en algunos juegos, presionando para que Oswaldo Sánchez volviera a la titularidad. Al final el torneo fue un éxito con la gran actuación de Nery Castillo, aunque al final se encontró con Argentina y Lionel Messi en semifinales.

CENTENARIO 2016

México será recordado por su última participación en Copa América, la del Centenario en el 2016, con la derrota por goleada 7-0 frente a Chile.