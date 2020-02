¿Por qué se llama Super Bowl?

Los Estados Unidos siempre han bautizado con algún nombre a los partidos o series que definen a los campeones de sus diferentes ligas deportivas.

La primera gran celebración del año llega con el Super Bowl que define al campeón de la NFL. En los años 60' existían dos ligas, la NFL (National Football League) y la AFL (American Football League).

Tras un acuerdo por el que enfrentarían a sus respectivos campeones, en 1967 llegaría ese primer duelo, que se denominó oficialmente First AFL-NFL World Championship Game.

No fue hasta 1970, año en el que ambas ligas se fusionaron para quedar en una, la NFL actual, cuando cambió su nombre por el de Super Bowl.

El nombre de Super Bowl fue propuesto por el dueño de los Chiefs de Kansas, Lamar Hunt. La idea le vino porque su hijo solía jugar con una pelota llamada "Super Ball" y lo combinó con la referencia "Bowl" (tazón) que se relaciona con los campeonatos de futbol americano a nivel universitario.

Desde ahí, el nombre de Super Bowl no sólo se ha asociado como el partido que define al campeón de la NFL, sino también a un sinónimo de espectáculo que incluye el show de medio tiempo y múltiples comerciales de televisión.