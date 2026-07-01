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Porzingis renueva con Warriors

Por AP

Julio 01, 2026 03:00 a.m.
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Porzingis renueva con Warriors
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      SAN FRANCISCO.- El pívot Kristaps Porzingis llegó a un acuerdo sobre un contrato de dos años y 40 millones de dólares para permanecer con los Warriors de Golden State, según una persona con conocimiento directo de las negociaciones.

      La persona habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque el acuerdo aún no ha sido finalizado ni anunciado por el equipo. Esto mantiene a Porzingis fuera del mercado mientras comienza el periodo de agencia libre de la NBA.

      El letón, de 30 años, se unió a Golden State en la fecha límite de traspasos de febrero procedente de Atlanta, en un intercambio que envió a Buddy Hield y Jonathan Kuminga a los Hawks.

      Porzingis se perdió un tiempo considerable la temporada pasada incluso después de llegar a los Warriors. El veterano de 2,18 metros disputó apenas 32 partidos, con promedios de 16,7 puntos, 5,2 rebotes y 2,5 asistencias. Con Golden State participó en 15 encuentros, 11 de ellos como titular.

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      Los Warriors terminaron 37-45 para quedarse con el décimo puesto en la Conferencia Oeste y perdieron ante Phoenix en el torneo Play-In.

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