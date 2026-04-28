Pospone Aguirre lista del Tricolor

La Selección Mexicana, dirigida por Javier Aguirre, apuntaba a comenzar con su preparación rumbo a la Copa del Mundo 2026 este lunes 27 de abril, con una primera lista de seleccionados de la Liga MX, sin embargo, dudas con respecto a diversos jugadores han demorado la convocatoria.

La Federación Mexicana de Futbol y la Liga MX llegaron a un acuerdo para que la Liguilla del balompié nacional se juegue sin seleccionados. En ese contexto, el ´Vasco´ elegirá a un aproximado de 15 futbolistas para iniciar una concentración; la lista final se dará a conocer el 1 de junio.

De acuerdo con los primeros reportes, se esperaba que para media tarde, el entrenador de la Selección Mexicana compartiera la lista de seleccionados. Sin embargo, el Vasco ha tenido algunos problemas al elegir a los primeros 15 futbolistas.

De acuerdo con diversos reportes, el haberse comprometido a que los convocados de los equipos calificados a Liguilla tendrían lugar asegurado en la convocatoria para el Mundial ha complicado la lista del Vasco pues quería utilizar los 40 días para seguir probando a algunos jugadores.

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Esta situación ha complicado la lista preliminar del entrenador de la Selección Mexicana al punto de no poder develar su lista este lunes. Se pudo saber que la convocatoria del Vasco tardará al menos un día más en darse a conocer.

Diversas fuentes han dado a conocer algunos nombres, en la que destacan jugadores como Gilberto Mora y Alexis Vega quienes han sumado minutos importantes tras sus lesiones. Aunque también se ha dejado entrever la posible presencia de Marcel Ruiz, que pese a su reciente lesión Aguirre sigue contemplando llamarlo.

Pese a que no se reveló la lista, si se adelantaron algunos detalles entre ellos la baja de Charly Rodriguez. Pese a que el futbolista de Cruz Azul había formado parte de todo el ciclo mundialista al final se reveló que el Vasco decidió que no formará parte de la última lista.

Además de contar con los jugadores antes mencionados, Javier Aguirre también incorporará a sparrings, para ayudar en los entrenamientos del Tricolor. Dichos jugadores serán de equipos que ya están eliminados del Clausura 2026; su participación en la justa es poco probable.