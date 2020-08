Posponen los juegos de la NBA

México.- La NBA canceló todos los juegos de este miércoles, tras las protestas raciales por parte de sus jugadores.

Después de que los profesionales de los Bucks de Milwaukee se ausentarán del duelo frente al Magic de Orlando, al boicotear la agenda como una manera de manifestación, la Liga y la Asociación de Jugadores tomaron la decisión.

“La NBA y la Asociación anunciaron que, tras lo sucedido con la decisión de los Bukcs de no pisar la duela para el juego 5 contra el Magic, los tres juegos de hoy –Bucks vs Magic, Rockets vs. Thunder y Lakers vs Trail Blazzers– han sido pospuestos. El quinto duelo de cada serie será reagendado”, comunicó la organización.

Las protestas vienen por el video difundido de Jacob Blake, quien recibió balazos, por parte de miembros de la policía de Wisconsin, en la espalda. Este acto fue hecho en el estado donde juegan los Bucks. El ciudadano afroamericano está paralizado y “se necesitaría un milagro” para que pueda volver a caminar, dijo el abogado de su familia. Desde hace meses, las estrellas de la NBA son los que más han alzado la voz frente a los conflictos de racismo que se viven en Estados Unidos.

La NBA no comunicó qué pasará con los partidos del jueves, ya que han trascendido que Celtics y Raptors, quienes se enfrentan mañana, también buscan boicotear como una manera de manifestación.