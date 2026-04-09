Potosina con mente ganadora

A consecuencia de que hace tres años, combatió en Brasil, en la que fue su primera pelea a nivel internacional, Mary Carmen Arias, ha crecido y desarrollado su potencial en el Kick Boxing, hasta llegar a coronarse campeona Intercontinental de América, pero los sueños y metas de la joven nacida en la ciudad de San Luis Potosí, van más allá, y quiere llegar a disputar un título mundial de la especialidad o en el Full Contact, otra de las disciplinas de las varias artes marciales que practica desde muy pequeña.

Esos tres años fueron básicos para que Mary Carmen lograra desarrollar el nivel competitivo que en la actualidad posee, pues esa experiencia le dejo grandes enseñanzas, experiencias y la importancia que el trabajo de cuatro horas diarias en el gimnasio, tarde o temprano le redituaría en los objetivos que se había propuesto tras su primer combate internacional.

A sus 28 años de edad, con plena madurez física y emocional, Mary Carmen dio un paso clave en sus futuras aspiraciones, cuando a fines del año 2025, se coronó campeona intercontinental de América, al superar a la argentina Joselín Balboa, en su propio país, disputando el título vacante de la División de los 54 kilógramos de la WKF, imponiéndose por decisión en ocho raund.

Para llegar al campeonato intercontinental, Mary Carmen, que aparte de ser Licenciada en Administración por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, labora como Entrenadora de su Academia de Artes Marciales que tiene al oriente de esta capital, obtuvo un fogueo y preparación muy importante, al realizar cuatro combates en Argentina, saliendo en todos victoriosa.

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Próximamente, la deportista potosina habrá de poner en juego su título Intercontinental de los pesos Plumas, al enfrentarse en Brasil, a Leydani Conti, por lo que se prepara con gran convicción y disciplina para alcanzar su novena victoria consecutiva, que le permita mantenerse invicta en el Kick Boxing, y de paso defender con éxito su corona del continente americano, que ganó en noviembre del año pasado.

Arias reconoce que el prepararse a conciencia y dedicación, le dará grandes perspectivas de alcanzar el triunfo en tierras amazónicas y lograr retener su corona de campeona intercontinental, por lo que trabaja diariamente cuatro horas en el gimnasio de lunes a domingo, bajo la dirección de sus entrenadores Jesús Ayala Manrique y Jesús Alfredo Maya Contreras, que desde sus inicios han sido sus guías y preparadores.

Hasta el momento, Mary Carmen, tiene como meta llegar a combatir profesionalmente en Japón, en donde considera están los mejores exponentes de esta disciplina, mientras tanto sigue entrenando y compitiendo en Kick Boxing y alternando el Full Contact, donde mantiene un historial de 20 combates, con 18 victorias y 2 derrotas.

Mary Carmen, sigue considerando que fuera del Tae Kwan Do, Judo, y Karate, a artes marciales como Kick Boxing y Full Contac, les sigue falta difusión, a nivel local, ya que hay mucho talento en estas disciplinas, que San Luis Potosí debería de ser un semillero inagotable en estos deportes, reiterando que falta mucha promoción y difusión y para ello pone como ejemplo la también potosina, Ameline Ayala Estrada, que conquistó un valioso triunfo a nivel intercontinental en Italia

La potosina Mary Carmen Arias, es ya una deportista, reconocida en otras latitudes, no así en su tierra natal, donde lamentablemente no ha sido valorada por los méritos y logros alcanzados dentro y fuera del Estado y el País.