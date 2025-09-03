Potosina conquista medalla en mundial de Powerlifting en Costa Rica

Ana Sophia Arriola Vargas, alumna de la Facultad del Hábitat de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), se posicionó en el segundo lugar en la prueba de peso muerto durante el Mundial Clásico Jr. y Sbjr. de Powerlifting, que se llevó a cabo del 25 de agosto al 5 de septiembre de 2025 en San José, Costa Rica.

La joven compitió en la categoría -47 kg y logró además ubicarse en el cuarto lugar general de su división. "Solo me queda agradecer por esta increíble experiencia y oportunidad. Un sueño más cumplido", compartió Arriola Vargas a través de sus redes sociales.

La deportista es integrante de la academia Dynamite Team. El evento, organizado por la Asociación Deportiva de Levantamiento de Potencia de Costa Rica (ADELEPO-CR) y fiscalizado por la Federación Internacional de Powerlifting (IPF), reunió a más de 700 atletas juveniles de todo el mundo, quienes compitieron en distintas categorías y modalidades.

Durante este año, Arriola Vargas se destacó como una de las grandes figuras del XVI Campeonato Nacional de Powerlifting Selectivo Sub Junior y Junior, así como del IX Campeonato Nacional Raw y Equipado de Bench Press, donde obtuvo cuatro medallas de oro y estableció tres récords nacionales.

En esa competencia nacional, levantó 132.5 kg en sentadilla, asegurando el primer lugar; 75 kg en pecho, imponiendo un nuevo récord nacional y obteniendo otro primer puesto; y 160.5 kg en peso muerto, lo que le valió su segunda marca nacional y su tercera medalla de oro.

Además, alcanzó un récord nacional en el total acumulado, coronando así una jornada perfecta con su cuarto oro.

Con estos resultados, Ana Sophia reafirma su presencia en el escenario internacional y nacional del powerlifting, consolidando una trayectoria marcada por marcas sobresalientes y logros que la colocan entre las atletas juveniles más destacadas de México.