Potosina gana triple oro en tiro con arco

La delegación de San Luis Potosí celebró la llegada de sus primeras medallas de oro en la Olimpiada Nacional 2026, gracias a la sobresaliente actuación de la arquera Larissa Gimmler Álvarez, quien firmó una jornada histórica al conquistar tres preseas doradas en la disciplina de tiro con arco.

Compitiendo en la categoría Sub 18, la potosina mostró un alto nivel de precisión y concentración al adjudicarse el primer lugar en las pruebas de Primera Distancia 50 metros, Segunda Distancia 50 metros y en el acumulado general, consolidándose como una de las figuras más destacadas del certamen. La competencia se lleva a cabo en la Ciudad Deportiva de Apizaco, donde la delegación potosina continúa sumando resultados positivos dentro de la máxima justa juvenil del país.

Con este logro, Gimmler Álvarez reafirma su lugar entre las mejores arqueras de México, al mantenerse por tercer año consecutivo como medallista de oro en Olimpiada Nacional. Su trayectoria reciente incluye una destacada participación en Jalisco 2024, donde obtuvo un oro, cuatro platas y un bronce, así como su cosecha en Tlaxcala 2025 con oro, plata y bronce.

Además del triplete dorado, San Luis Potosí sumó una medalla más en tiro con arco gracias a la actuación en equipo mixto Sub 18, donde Larissa Gimmler, junto a Santiago Lozano Robles, obtuvo la presea de plata tras una reñida competencia.

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Apenas un día después de su destacada actuación individual, la arquera potosina volvió a la línea de tiro para asumir un nuevo reto, contribuyendo al resultado que amplía el medallero estatal y confirma el gran momento del tiro con arco potosino en la Olimpiada Nacional 2026.