Potosino logra juego sin hit ni carrera
El pitcher potosino Salvador Ibáñez, considerado el mejor lanzador de softbol en la entidad, volvió a hacer historia al lanzar un juego sin hit ni carrera el pasado 2 de agosto en la Liga Premier de San Luis Potosí, que se disputa en el Parque Tangamanga I.
La hazaña se dio en la categoría de primera fuerza libre, la más competitiva en el softbol local, caracterizada por su alta velocidad y exigencia técnica. Ibáñez, defendiendo los colores del equipo Yankees, firmó un nuevo acierto que consolida su trayectoria y lo coloca como el único lanzador en conseguir esta proeza en las cuatro ligas más competitivas que han existido en San Luis Potosí.
El logro reafirma la calidad y consistencia de Salvador Ibáñez, quien continúa sumando récords en el deporte de la “pelota de las 88 costuras” y dejando huella en los campos del Tangamanga I en la Premier de San Luis Potosí.
no te pierdas estas noticias
Delegación mexicana arrasa con medallas de oro en Juegos Panamericanos Junior 2025
El Universal
Atletas mexicanos brillan en competencia continental juvenil al obtener múltiples medallas de oro.
Homenaje en Premier League por trágico fallecimiento de Diogo Jota
AP
Liverpool y clubes de la Premier League se unen en tributo a Diogo Jota
Sin errores no hay éxito: Jorge Valdano
PULSO
El exfutbolista campeón del mundo compartió 11 claves del liderazgo y el trabajo en equipo en la FCC-UASLP