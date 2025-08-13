logo pulso
Potosino logra juego sin hit ni carrera

Por Romario Ventura

Agosto 13, 2025 03:00 a.m.
Potosino logra juego sin hit ni carrera

El pitcher potosino Salvador Ibáñez, considerado el mejor lanzador de softbol en la entidad, volvió a hacer historia al lanzar un juego sin hit ni carrera el pasado 2 de agosto en la Liga Premier de San Luis Potosí, que se disputa en el Parque Tangamanga I.

La hazaña se dio en la categoría de primera fuerza libre, la más competitiva en el softbol local, caracterizada por su alta velocidad y exigencia técnica. Ibáñez, defendiendo los colores del equipo Yankees, firmó un nuevo acierto que consolida su trayectoria y lo coloca como el único lanzador en conseguir esta proeza en las cuatro ligas más competitivas que han existido en San Luis Potosí.

El logro reafirma la calidad y consistencia de Salvador Ibáñez, quien continúa sumando récords en el deporte de la “pelota de las 88 costuras” y dejando huella en los campos del Tangamanga I en la Premier de San Luis Potosí.

