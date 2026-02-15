Potosinos FC cae ante Pabellón FC

El Potosinos Futbol Club enfrentó este sábado al Pabellón, en actividad de la jornada 20 de la temporada 2025-2026 del Grupo XII de la Tercera División Profesional, sufriendo su segundo revés consecutivo tras caer por marcador de 0-2, en duelo disputado en el Deportivo Ferrocarrilero Tres Centurias.

Con este resultado, el conjunto potosino se mantiene estancado en 27 unidades, alejándose de los primeros puestos de la clasificación general, mientras que el cuadro de Pabellón sumó tres puntos de gran valor para llegar a 34 unidades y afianzarse en la parte alta de la tabla.

El partido se desarrolló de manera muy pareja durante la primera mitad. Las condiciones del terreno de juego, de pasti-tierra y en mal estado, dificultaron el accionar de ambos equipos, afectando en mayor medida a los potosinos, quienes tuvieron que adaptarse rápidamente. Aun así, el primer tiempo fue intenso, con aproximaciones en ambas áreas, donde la actuación de los guardametas resultó clave para mantener el empate sin goles al descanso.

Para la segunda parte, el conjunto local generó mayor peligro, primero con un tiro libre que obligó al portero visitante a desviar el balón a tiro de esquina. Posteriormente, Pabellón estuvo cerca de abrir el marcador con un disparo que se estrelló en el travesaño, seguido de un contrarremate que se fue por encima del arco, salvándose el Potosinos FC. La escuadra visitante generó pocas ofensivas, las cuales fueron bien controladas por la zaga local.

El encuentro se tornó ríspido, con constantes faltas y algunos conatos de bronca, hasta que al minuto 81 se rompió el cero. Tras un preciso centro al área, Bryan "Goti" Gómez conectó un sólido remate de cabeza para enviar el balón al fondo de la portería y adelantar a Pabellón.

Con el marcador en contra, los tuneros intentaron reaccionar en busca del empate, pero carecieron de contundencia. Ya en tiempo de reposición, un error defensivo fue aprovechado por José "Toto" Pérez, quien sentenció el 0-2 definitivo y aseguró los tres puntos para el cuadro local.

Ahora, el Potosinos Futbol Club no tendrá descanso, ya que se avecina una doble jornada. El próximo martes 17 de febrero recibirá al León-GEN a las 10:00 horas, y el viernes 20 de febrero visitará a Necaxa, en duelo programado para las 11:00 horas, encuentros clave para intentar revertir el mal momento en el campeonato.