Potosinos FC recibe a Mineros de Zacatecas

En el marco de la décima novena jornada de la temporada 2025-2026 del Grupo XII de la Tercera División Profesional, el conjunto del Potosinos Futbol Club enfrentará un complicado compromiso este sábado 7 de febrero, cuando reciba la visita de los Mineros de Zacatecas, en un encuentro que se perfila cerrado y de alta intensidad.

El partido se disputará en el campo 1 de pasto sintético de la Unidad Deportiva Adolfo López Mateos, en punto de las 16:00 horas, por lo que la directiva potosina hizo una atenta invitación a la afición para que acuda a apoyar al conjunto tunero en este importante duelo.

Para los dirigidos por el entrenador César Ernesto Silva Garduño, el compromiso representa una dura prueba, ya que históricamente el cuadro zacatecano ha resultado un rival incómodo. No obstante, el cuerpo técnico confía en que, con una estrategia adecuada, el equipo potosino pueda sumar tres puntos de gran valor en casa.

Potosinos FC llega motivado tras su reciente victoria ante el Real Olmeca Sport, resultado que elevó el ánimo del plantel y generó un buen ambiente de trabajo. El objetivo para este sábado será conseguir su primera victoria como local en la segunda vuelta del campeonato, luego de haber caído en su anterior presentación en casa frente al Fut-Car.

Mineros de Zacatecas vienen de empatar 4-4 como locales ante Santa Ana del Conde, por lo que también llegarán con la intención de llevarse el triunfo y seguir escalando posiciones en la tabla.

El conjunto potosino ha intensificado sus entrenamientos y se espera un mejor funcionamiento colectivo, además de que el técnico podrá contar con plantel completo, al no reportarse jugadores lesionados ni suspendidos.