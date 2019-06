Preocupación en el COM por reducción en becas a los atletas

Rumbo a los Juegos Panamericanos de Lima 2019, la preocupación ya alcanzó al Comité Olímpico Mexicano (COM), luego de las denuncias de atletas, en redes sociales, sobre la reducción de las becas de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade). "Lo he leído y platicado con ellos (los atletas), es preocupante", dijo Carlos Padilla, presidente del COM.

Pese a que la Conade informó, en días pasados, que los depósitos de apoyos económicos se habían realizado, deportistas como el judoca Nabor Castillo y la clavadista de altura Adriana Jiménez, incluso Christopher Tronco, nadador paralímpico, denunciaron en sus redes sociales el recorte de sus becas.

Si el pleito de apoyos económicos afectará el rendimiento de la delegación mexicana, Padilla se pronunció optimista de superar la adversidad. "Creo que México hará un gran papel en Panamericanos, a pesar de no contar con los recursos suficientes para tener el fogueo necesario para que nuestros atletas califiquen.

"En general hay limitantes, estamos haciendo ajustes, pero no nos hemos quedado parados ni sentados, porque estamos consiguiendo patrocinios, hemos estado hablando con diversos institutos estatales y haciendo que esto funcione, pese a los recortes de la Conade", apuntó el directivo.

"(Conade) ya nos entregó el presupuesto relativo a los juegos Panamericanos, referente al Comité Olímpico estamos a la espera que nos lo definan".