Preparan la sexta lid “Juntos Avanzamos”

La sexta edición de la Carrera Juntos Avanzamos se llevará a cabo el domingo 25 de enero de 2026 en La Arena Potosí, como parte de las actividades que organiza la asociación Juntos, una experiencia compartida A.C., en el marco de su 30 aniversario.

El evento incluirá recorridos de 3, 5 y 10 kilómetros, con categorías femenil, varonil y para personas usuarias de silla de ruedas. Las y los participantes también podrán acceder a una rifa de 100 mil y 50 mil pesos en efectivo, al concluir la competencia.

Además de la carrera, se realizarán actividades artísticas y musicales dirigidas al público asistente. La jornada busca promover la convivencia y abrir espacios de participación para personas con discapacidad.

De acuerdo con la organización, más de 20 empresas participan en el respaldo logístico y financiero del evento. Los recursos recaudados se destinarán a los programas gratuitos que la asociación ofrece a personas con discapacidad en San Luis Potosí y otras entidades del país.

Desde hace tres décadas, Juntos A.C. mantiene presencia en proyectos de educación, inclusión laboral y autonomía para personas con discapacidad.

El evento también representa una oportunidad para visibilizar los retos y logros de la comunidad con discapacidad en la región, fomentando un cambio cultural hacia la inclusión. Participantes, familias y espectadores se convierten en parte activa de un movimiento que busca derribar barreras físicas y sociales, mientras se celebra el esfuerzo y la perseverancia de quienes día a día trabajan por su independencia y bienestar.