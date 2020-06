Preparan subasta del primer autógrafo de Michael Jordan

No cabe duda que la serie documental "The Last Dance" revalorizó -por si hacía falta- la figura y fama de Michael Jordan pues en las últimas semanas varios artículos que son único han alcanzado cifras récord en diferentes subastas.

Muchos tenis o camisetas pueden tener un valioso significado, pero lo primero siempre será lo primero.

La empresa Goldin Auctions pondrá a pujar a los seguidores de Jordan por una pelota de beisbol que MJ firmó cuando tenía 13 años y su destino de gloria aún se encontraba a varias temporada de distancia.

Recientemente, una pelota similar de Derek Jeter se vendió en 36 mil dólares, por lo que se espera que la pieza de Michael Jordan alcance los 50 mil, que en pesos mexicanos es poco más de un millón.

En 1976, Jordan jugó en Parkers Food Stores (una tienda de comestibles local y patrocinador del equipo) del equipo juvenil de beisbol la liga Babe Ruth en Wilmington, Carolina del Norte.

Jordan, quien llevaba el # 10, junto con sus compañeros de equipo, firmó una pelota para conmemorar su temporada 11-3... que terminó en un campeonato.

Esa es la pelota que algún seguidor de Jordan podrá adquirir.