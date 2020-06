Prescott donará un mdd para capacitación policiaca contra el racismo

El quarterback de los Cowboys de Dallas, Dak Prescott, decidió no esperar detrás de su teléfono a que la brutalidad policial se extinga como resultado de la presión social, y ha optado por aportar más que un mensaje textual para la causa.

El jugador dio a conocer que donará un millón de dólares "para mejorar la capacitación policial y atacar el racismo sistemático a través de la educación y la abogacía" en los Estados Unidos.

A través de una serie de imágenes en Instagram, el pasador se pronunció sobre el presunto asesinato de George Floyd mientras se encontraba bajo custodia de la policía de Minneapolis, la semana pasada.

"Como estadounidense multirracial negro, estoy disgustado e inquieto. ¡Mientras nuestras comunidades toman medidas, protestan y luchan por la justicia de George Floyd y cada vida negra, estoy con ustedes!", inició.

"He visto las protestas y disturbios en nuestras calles como una forma de fortaleza y un intento de mostrar que, como gente de raza negra, tenemos derechos que no están siendo percibidos igual que los de nuestras contrapartes", continuó.

Aunque no especificó de qué manera canalizará el millón de dólares, Dak envió un contundente mensaje a las autoridades estadounidenses.

"Tengo el mayor respeto por aquellos de ustedes que tienen pasión por proteger y servir a sus comunidades. Cuando eligieron usar la insignia de un oficial de policía, prometieron proteger la vida y la propiedad por medio del reforzamiento de nuestras leyes y regulaciones. ¿Cómo pueden decir que respetan la ley, cuando hay entre sus filas quien no la acata? Tienen que responsabilizarse. Cada uno de ustedes es tan culpable como quienes ayudaron a Derek Chauvin (el oficial al que se le adjudica la muerte de Floyd) si no se enfrentan al racismo sistemático que afecta a nuestras fuerzas policiales", sentenció.

En su publicación, Prescott admitió que su decisión de donar se vio impulsada por la ansiedad que le ha provocado el confinamiento, durante el cual sufrió la pérdida de Jace, su hermano mayor.