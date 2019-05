Presencia de Lozano en Copa Oro dependerá de su completa recuperación: Martino

La participación del delantero Hirving Lozano con la selección mexicana de futbol en la Copa Oro 2019, dependerá si está al máximo de su capacidad desde el inicio, señaló el técnico argentino Gerardo Martino, quien agregó que desea a un jugador sano con miras a cuatro años.





Lozano sufrió una lesión en la rodilla derecha hace algunas semanas que le impidió terminar con el PSV Eindhoven de Holanda la temporada de la Eredivisie.

Martino indicó que el atacante no entraría en la lista final si está en malas condiciones desde el inicio de la competencia.

"En el caso de Lozano no me planteo en qué momento pueda estar. Lo que me preocupa es que el jugador se ponga bien y que alcance de nuevo su mejor forma física. Necesitamos un futbolista para los próximos cuatro años, no para 30 días", apuntó.

Pese a las bajas de gente como Javier Hernández, Héctor Herrera y Jesús Manuel Corona, el "Tata" aceptó la obligación que tiene el "Tri" en la competencia de países más importante de la Confederación Norte, Centroamericana y del Caribe de Futbol (Concacaf).

La concentración del equipo mexicano dará inicio el domingo 19 de mayo en el Centro de Alto Rendimiento (CAR). Los jugadores que aún tienen participación en sus clubes, se integrarán conforme terminen la misma y tras tomar su descanso.

México está ubicado en el Grupo A, en el que debutará el 15 de junio ante Cuba en el estadio Rose Bowl de Pasadena, mientras que su segundo cotejo será el 19 ante Canadá en el estadio de Broncos de Denver y cerrará la primera fase el 23 con Martinica en el estadio de las Panteras de Carolina.

El "tri" quiere recuperar la hegemonía en esta competencia, luego que en 2017 se quedó en semifinales, al ser eliminado por el representativo de Jamaica.