Preseños apalea a Amigos de Azul, 13-0

El lanzador Juan Carlos Barragán maniató a sus rivales en solo tres imparables, para de esta forma guiar a su equipo el Deportivo Preseños de Zacatecas a una blanqueada sobre los Amigos de Azul, con pizarra de 13 carreras a cero, en partido correspondiente a la actual temporada del Grupo Especial de la Liga Promocional Minera de Béisbol.

Los números del ganador fueron 7 entradas, 3 hits, 23 bateadores, no le anotaron, no dio bases, ponchó a 7 y golpeó a uno; por su parte, David Rojas Mata fue el pitcher perdedor con una entrada y un tercio, 11 imparables, 15 enemigos, 11 carreras, 10 limpias, 2 bases, no ponchó, y fue relevado por Jame Cuevas.

Los mejores bateadores de los ganadores fueron Juan Carlos Barragán de 3-2 un cuadrangular, Ariel Cuevas 4-3 dos dobles, Alberto Villegas 4-3, Eduardo Barragán 5-2 y Francisco J. López de 5-2 cada uno; por los perdedores, los único que pegaron imparable fueron Zareth Puebla, David Rojas y Jaime Cuevas.

El umpire fue Cruz Aranda y el anotador Salvador Rodríguez.

OTRO RESULTADO

Dep. Galván López apaleó al Morales Casa de Humo con pizarra de 16 carreras a 1, en donde el pitcher ganador fue Wilfredo Ramírez y el derrotado Carmelo Cázares.