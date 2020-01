Presenta Barcelona a Quique Setién como su nuevo técnico

Barcelona.- En compañía de Josep María Bartomeu, presidente del club, y Eric Abidal, director deportivo, el Barcelona presentó este martes a su nuevo director técnico, Enrique "Quique" Setién, quien fue anunciado sólo minutos después de la marcha de Ernesto Valverde.

"Leí la prensa y mi nombre aparecía entre los candidatos, pero jamás pensé que el Barcelona se iba a decidir por mí. No tengo un currículum extenso ni títulos. Lo único que he hecho es que el Betis, Las Palmas y el Lugo jugaran muy bien al futbol. No sé si eso fue suficiente para convencer a un club tan grande pero estoy muy agradecido", aseguró el estratega.

Setién tuvo su último trabajo como técnico al mando de Real Betis, conjunto al que llevó a la Europa League, así como a la final de la Copa del Rey durante la pasada temporada, en la cual llegó hasta las semifinales y cayó con Valencia, que a la postre se convertiría en campeón del certamen.

"Siempre he tenido muy buena relación con Ernesto Valverde y siempre me ha parecido una persona correcta, valoro el trabajo que ha hecho, valoro su forma de ser, sus principios, muchísimas cosas. Trataré de tener un contacto con él porque hay muchísimas cosas de su trabajo que nos van a venir muy bien", agregó.

El nacido en Santander es un conocido admirador del "Cruyffismo" y sus equipos se han caracterizado por gustar del juego de posesión y la presión tras pérdida de balón, estilo que ha sido determinante para que los altos mandos blaugranas se decantaran por él, antes que otros nombres relacionados con el club.

"Mi objetivo es ganar todo lo que se pueda ganar. No hay otro camino que mejorarse cada año y conseguir los máximos títulos posibles, además de jugar bien. El mejor camino para la victoria es jugar bien. Es importante asociar esto", indicó.

Setién dirigió su primer entrenamiento esta misma mañana y dio a conocer que hará los cambios que sean necesarios para obtener el mejor rendimiento del equipo, además de dar un importante rol a los canteranos en este nuevo proyecto.