Presenta el Madrid a Marc Cucurella

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Madrid.- Marc Cucurella, lateral izquierdo del Real Madrid, fue presentado este lunes de forma oficial, también sin prensa como el resto de fichajes del verano del conjunto blanco, y junto al presidente, Florentino Pérez, el presidente de honor, José Martínez ´Pirri´, y las quince Copas de Europa que lucen en las vitrinas blancas.

Como es habitual este verano, y por primera vez sin las acostumbradas presentaciones frente a los medios de comunicación con rueda de prensa incluida, el Real Madrid ofreció a través de su web la bienvenida a Cucurella, que sigue el mismo camino que las que el club blanco dispensó a José Mourinho, Denzel Dumfries, Carlos Espí, Bernardo Silva e Ibrahima Konaté.

"Hola madridistas, estoy muy feliz. Es un día especial para mí y mi familia y tengo muchas ganas de conoceros en el Bernabéu", dijo Cucurella en sus primeras declaraciones recogidas por la cuenta de ´X´ del Real Madrid.

Cucurella estuvo acompañado por Florentino Pérez en la sala de Juntas de la Ciudad Real Madrid. El máximo mandatario madridista recibió al defensa con un abrazo y después, juntos, vieron un vídeo de la carrera de Cucurella.

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En las imágenes aparecieron momentos de la carrera del defensa en el Espanyol, su primer club, y después en el Barcelona, Eibar, Getafe, Brighton y Chelsea. El vídeo también recordó la victoria con España en el pasado Mundial de Estados Unidos, México y Canadá y su debut en partido oficial con el Real Madrid el pasado sábado frente al Espanyol.

Después, junto a Pirri, posaron con la camiseta de Cucurella delante de las quince Copas de Europa que ha ganado el club blanco a lo largo de su historia.

Tras el acto de presentación, Cucurella concedió una entrevista a Real Madrid TV y aseguró que el verano "ha sido largo", pero ya "disfruta" desde hace unas semanas de los entrenamientos y de la ciudad.

"Es un honor vestir la camiseta del mejor club del mundo, todo lo que ha ganado, todo lo que le queda por ganar y ojalá sea una gran época, donde podamos ganar muchos títulos", dijo el nuevo jugador del Real Madrid.