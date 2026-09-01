Presenta el Porto a Santi Giménez

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Santiago Giménez ya tiene nuevo destino en Europa, ya que el delantero mexicano fue presentado como nuevo jugador del Porto, equipo al que llega después de una complicada etapa con el Milan y con el objetivo de relanzar su carrera en el futbol europeo.

Este lunes, último día del mercado de transferencias en el futbol europeo, los Dragones hicieron oficial la llegada del delantero de la Selección Mexicana, en préstamo procedente de AC Milan.

El ´Bebote´ aterriza en Portugal para vivir su tercera aventura en el viejo continente, ahora con los Dragones, en una operación que se concretó mediante un préstamo por una temporada con opción de compra. El acuerdo contempla que el conjunto portugués pueda adquirir sus derechos si se cumplen determinados objetivos de rendimiento.

La llegada al Porto representa para Giménez la posibilidad de recuperar el protagonismo que perdió durante su estancia en Italia. El atacante mexicano llegó al Milan después de convertirse en una de las principales figuras ofensivas del Feyenoord, pero su rendimiento no alcanzó las expectativas.

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Con los rojinegros, ´Bebote´ utilizó el número 7, pero ahora con el conjunto portugués volverá a vestir el 29 que lo acompañó en sus inicios con Cruz Azul y en su etapa con Feyenoord.

En entrevista con el propio Porto, Giménez explicó que este número tiene un significado especial para él y que no dudó en elegirlo una vez que supo que estaba disponible. "El número 29 es muy especial para mí. Para mí marcó una historia, un antes y un después porque es el número con el que empecé a jugar profesionalmente, es el número en el cual debuté y de ahí comenzó mi carrera".

El próximo compromiso de los Dragones está programado para este viernes 4 de septiembre a las 13:15 horas (tiempo del centro de México), en el Estadio do Dragão, donde recibirán a Moreirense. De momento no está definido si Francesco Farioli ya contemplará al mexicano para dicho partido.

En caso de que Santi no juegue en el arranque de la Jornada 5 de la Primeira Liga, su debut se podría dar en un escenario de mayor exigencia: la Champions League. Tras el juego de liga, Porto recibirá a Manchester City en el arranque de la Fase de Liga del torneo de la UEFA, el martes 8 de septiembre en punto de las 13:00 horas.