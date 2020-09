Presenta Sidral Aga Racing Team nuevo auto y nuevos pilotos

El Sidral Aga Racing Team, llega con sorpresas a la temporada 2020 de la Súper Copa, que este fin de semana celebra una nueva competencia a puerta cerrada en el Ecocentro de Querétaro, en donde el equipo tapatío presenta nuevo auto y nuevos pilotos con la dupla Noel León/Ricardo Abarca, uniéndose a la conformada por Salvador de Alba y George Garciarce.

La participación crece por parte del Sidral Aga Racing Team en la Copa Mercedes-Benz, ahora con un auto participando en la categoría Pro 2. Se trata del marcado con el #33 Skarch/ Sidral Aga/ Red Cola, teniendo como pilotos a dos jóvenes, algo que ha caracterizado al equipo con sede en Guadalajara; ellos son Noel León, quien ya tiene participación en otros campeonatos junto a este equipo, y Ricardo Abarca, formando una dupla interesante.

"En definitiva es una oportunidad muy importante como cada una de las que me ha dado el Sidral Aga. Me siento sumamente agradecido, ansioso y contento por estar en una categoría tan importante como esta, en donde podré seguir creciendo, aprendiendo y sumando experiencia para mi carrera", dijo León.

Por su parte, Abarca expresó, "es algo que me tiene muy motivado, sinceramente me siento listo y agradecido con el Sidral Aga por esta oportunidad que se me está dando. Voy a poner todo de mi parte para acoplarme lo más rápido posible y darles buenos resultados junto a Noel.

Salvador de Alba y George Garciarce han mostrado una gran mejoría con el auto #1 Sidral Aga/ Red Cola, adaptándose al nuevo formato de la categoría, además de aprovechar los entrenamientos que han podido tener, por lo que ahora el objetivo se centra en conseguir su primer podio de la temporada.

"Estamos contentos con los resultados que se tuvieron en el entrenamiento previo en León. Jorge mejoró bastante y le sacamos mucho provecho; el equipo viene motivado, sabemos que tenemos la velocidad necesaria para competir a tope. Por ello, el objetivo para este fin de semana será tener el primer podio en el formato de dos pilotos", finalizó Salvador.