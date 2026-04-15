Presentan el Cross Tamasopo 2026
Con el lema "Que suene corriendo", fue presentada de manera oficial la edición 2026 del Cross Tamasopo, evento atlético que se llevará a cabo el próximo domingo 3 de mayo y que espera reunir a más de 4 mil corredores en la Huasteca Potosina. La presentación se realizó en el Museo Nacional de la Máscara, donde se dieron a conocer los detalles de esta tradicional competencia que contará con distancias de 21, 10 y 5 kilómetros, consolidándose como una de las carreras más importantes de la región.
Como parte de las actividades previas, el sábado 2 de mayo se realizará nuevamente la ya tradicional "Carrera de los Colibríes", dirigida a niñas y niños, con salida y meta en el jardín principal de Tamasopo a partir de las 17:30 horas. Las categorías estarán divididas en ramas femenil y varonil, abarcando edades desde los 4 hasta los 12 años.
El presidente de Huasteca Kilómetro Cero A.C., el Dr. Juan José Ortiz Zamudio, informó que el evento ha tenido una gran respuesta a nivel nacional, con la confirmación de participantes provenientes de 22 estados de la República, así como cerca de mil 500 corredores inscritos de otras entidades. En cuanto a la logística del evento principal, las salidas estarán programadas de manera escalonada: a las 6:40 horas arrancarán los corredores de 21 kilómetros, a las 7:10 los de 10 kilómetros y a las 7:40 los participantes de la distancia de 5 kilómetros.
Durante la rueda de prensa también se presentó la indumentaria oficial que portarán los competidores, así como la medalla conmemorativa, inspiradas en la riqueza cultural y musical de la Región Huasteca.
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