Presentan el Reto Painani 2026
Como parte de una estrategia enfocada en el bienestar social y la construcción de comunidad, Grupo México, en colaboración con Proyecto Painaltzin México, ante un caluroso y soleado sábado fue presentada la tercera edición del Reto Painani 2026, evento que busca fomentar hábitos saludables a través del deporte en San Luis Potosí.
La lid atlética se llevará a cabo el próximo domingo 3 de mayo a las 7:30 horas en el Parque Tangamanga II, donde se espera una importante participación en las distintas modalidades: carrera competitiva de 10 kilómetros, recreativa de 5 kilómetros y relevos mixtos de 4 x 1.6 kilómetros.
Las inscripciones tienen un costo de 350 pesos y pueden realizarse en diversos puntos autorizados. La entrega de kits se efectuará el sábado 2 de mayo, en un horario de 9:00 a 16:00 horas en el mismo parque sede del evento. La bolsa de premiación asciende a 80 mil pesos, destacando un premio de 10 mil pesos para el primer lugar general, así como 4 mil pesos para el equipo ganador en la modalidad de relevos. El comité organizador informó que se contará con diversas categorías, incluyendo una nueva división para jóvenes de 18 a 22 años, además de la categoría libre (23 a 49 años), máster (40 a 49 años) y veteranos (50 años en adelante). También se integrará una categoría especial para trabajadores de Grupo México. En los 5 kilómetros se competirá en categoría general, mientras que los relevos serán mixtos en una sola división.
Los participantes contarán con un circuito seguro, señalización, hidratación, servicios médicos y área de recuperación, además de beneficios como playera conmemorativa, medalla, número con chip y fotografía oficial, dependiendo de la modalidad.
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Finalmente, se informó que los recursos recaudados que excedan los gastos operativos serán destinados a un fondo para impulsar la práctica del atletismo en jóvenes de 12 a 17 años, contribuyendo así a su desarrollo integral y al fortalecimiento del bienestar social.
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