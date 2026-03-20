Presentan en SLP el Camp de Fluminense

Con el objetivo de impulsar la formación deportiva y fortalecer los lazos futbolísticos entre México y Brasil, fue presentado de manera oficial en San Luis Potosí el Camp Internacional del Fluminense Football Club 2026, proyecto que llega por segunda ocasión a la entidad.

El Camp Internacional del Fluminense se llevará a cabo del 6 al 11 de abril, en horario de 9:00 a 15:00 horas, teniendo como sede el Colegio Real de San Luis. Está dirigido a niños y niñas de entre 5 y 15 años, quienes serán divididos en diferentes categorías de acuerdo a su edad.

La iniciativa es organizada por UNO Sports Business Office en conjunto con el club brasileño, con la finalidad de acercar la metodología formativa del "Tricolor" a niños y niñas potosinos, promoviendo no solo el desarrollo futbolístico, sino también valores personales y sociales.

El campamento será encabezado por el experimentado formador André Medeiros, actual coordinador de academias del club en Xérem, Río de Janeiro, quien cuenta con más de tres décadas de trayectoria en el desarrollo de talentos. Bajo su tutela han pasado figuras internacionales como Fabinho, Marcelo Vieira y Thiago Silva.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El equipo de trabajo se complementará con entrenadores especializados del club, entre ellos Atos Santos, Marcus Vinicius Souza y Fabián Francisco, además de cuatro instructores locales que fungirán como auxiliares y traductores.

Para los padres de familia interesados tendrá un costo de $6,800 pesos mexicanos, para mayores informes al WhatsApp 444 572 81 27. El programa también incluye servicios como alimentación, hidratación, uniforme completo, balón individual, atención médica y cobertura ante accidentes, garantizando una experiencia integral para los participantes.